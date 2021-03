Lascia che te lo dica

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 marzo 2021) Di Vincenzo Calafiore 14 Marzo 2021 Udine “ …. Guardami negli occhi e non avere paura delle mie tempeste guardami negli occhi per ritrovarsi, tienimi la mano se qualche volta inciampo. Abbracciami forte se mi vedi tremare davanti alla vita ….. “ Vincenzo Calafiore Ci sono momenti come ora, che non trovo alcun significato in tutte le cose che faccio, che scrivo; momenti in cui mi sembra assurdo tutto. Non so e non potrei neanche pretendere che “ l’altro, gli altri “ capiscano quello che ho in me, quel mare sempre in tempesta. Per me è proprio così – tempesta – e da questa cerco di esprimere quello che sento, non so se mai riuscirò a farmi capire. E’ di questo che si tratta! Forse sono sforzi inutili, energie e tempo, sonno, sprecati … forse ho sbagliato tutto, ma è anche vero che siamo tutti facilmente sostituibili, ...