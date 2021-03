Enrico Letta traccia la strada, "progressisti nei valori e riformisti nel metodo" (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - "progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicalità nei comportamenti tra di noi": è la strada tracciata da Enrico Letta nel suo intervento all'assemblea Pd in videoconferenza convocata per eleggerlo segretario con voto elettronico. "Noi come il Pd abbiamo il dovere di esserci, non con lo sguardo al nostro ombelico ma nella società". ha detto l'ex premier che ha rivolto un ringraziamento speciale al segretario dimissionario Nicola Zingaretti, con cui ha assicurato che continuerà "a lavorare, legati da un rapporto di lunga amicizia e sintonia". No al "partito del potere" Letta ha sottolineato l'importanza di andare a vedere se la svolta europeista della Lega sia reale e lo ha considerato auspicabile perché questo non ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - "neinele radicalità nei comportamenti tra di noi": è lata danel suo intervento all'assemblea Pd in videoconferenza convocata per eleggerlo segretario con voto elettronico. "Noi come il Pd abbiamo il dovere di esserci, non con lo sguardo al nostro ombelico ma nella società". ha detto l'ex premier che ha rivolto un ringraziamento speciale al segretario dimissionario Nicola Zingaretti, con cui ha assicurato che continuerà "a lavorare, legati da un rapporto di lunga amicizia e sintonia". No al "partito del potere"ha sottolineato l'importanza di andare a vedere se la svolta europeista della Lega sia reale e lo ha considerato auspicabile perché questo non ...

