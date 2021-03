Covid: Castelli, 'in ultimo dl misure per famiglie ma primo passo, in arrivo dl sostegni' (2) (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) - Fino al 30 giugno 2021, infatti, sottolinea Castelli, "i genitori che siano lavoratori dipendenti e che hanno un figlio convivente minore di sedici anni, in alternativa tra loro, potranno svolgere il loro lavoro in modalità agile, per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica in presenza o all'isolamento dovuto al Covid-19". I genitori di figli minori di quattordici anni, invece, cui non sarà possibile applicare il lavoro agile, sottolinea Castelli, "si potranno astenere dal lavoro e verrà loro riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione abituale. I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, gli autonomi, alle forze dell'ordine, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) - Fino al 30 giugno 2021, infatti, sottolinea, "i genitori che siano lavoratori dipendenti e che hanno un figlio convivente minore di sedici anni, in alternativa tra loro, potranno svolgere il loro lavoro in modalità agile, per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica in presenza o all'isolamento dovuto al-19". I genitori di figli minori di quattordici anni, invece, cui non sarà possibile applicare il lavoro agile, sottolinea, "si potranno astenere dal lavoro e verrà loro riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione abituale. I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, gli autonomi, alle forze dell'ordine, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Castelli, 'in ultimo dl misure per famiglie ma primo passo, in arrivo dl sostegni' (2)... - TV7Benevento : Covid: Castelli, 'in ultimo dl misure per famiglie ma primo passo, in arrivo dl sostegni'... - Claudio08671090 : La farsa costante. Non credo ai numeri dei contagi... Perché? Perché dicono anche 'sistema ospedaliero al collasso'… - NelloBologna : RT @fsussidiarieta: Oggi alle ore 21 evento “La febbre del mondo. Dal Covid alla medicina del futuro”. Ne discutono Ricciardi, Nuti, Vittad… - fsussidiarieta : Oggi alle ore 21 evento “La febbre del mondo. Dal Covid alla medicina del futuro”. Ne discutono Ricciardi, Nuti, Vi… -