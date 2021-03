C’è posta per te chiude con l’ennesimo record di ascolti questa edizione (Di domenica 14 marzo 2021) Che numeri da incorniciare quelli di C’è posta per te, e pensare che c’è chi dice che la gente a casa non ha voglia di spensieratezza… Per Canale 5 numeri da record anche per l’ultima puntata di C’è posta per te che porta a casa uno dei migliori risultati di questa stagione! Una edizione da record quella del programma di Maria de Filippi con una media più alta di 6 milioni di spettatori pari al 30% di share. Numeri di quelli che consacrano un programma, non solo tra i migliori della rete, il migliore per dirla tutta, ma anche tra i migliori visti in questi primi mesi del 2021. E se Canzone segreta con Serena Rossi non è andato in onda al sabato sera, il motivo è parecchio evidente, come è comprensibile la scelta di Rai 1 di accendere il venerdì sera e spegnersi al sabato, almeno per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 marzo 2021) Che numeri da incorniciare quelli di C’èper te, e pensare che c’è chi dice che la gente a casa non ha voglia di spensieratezza… Per Canale 5 numeri daanche per l’ultima puntata di C’èper te che porta a casa uno dei migliori risultati distagione! Unadaquella del programma di Maria de Filippi con una media più alta di 6 milioni di spettatori pari al 30% di share. Numeri di quelli che consacrano un programma, non solo tra i migliori della rete, il migliore per dirla tutta, ma anche tra i migliori visti in questi primi mesi del 2021. E se Canzone segreta con Serena Rossi non è andato in onda al sabato sera, il motivo è parecchio evidente, come è comprensibile la scelta di Rai 1 di accendere il venerdì sera e spegnersi al sabato, almeno per ...

