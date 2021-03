Benevento, un ritiro per ripartire e non sprofondare (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Benevento ha preso la decisione di andare in ritiro: i giallorossi devono ripartire Il Benevento visto alla fine del 2020 e per un pizzico di 2021 non c’è più. La squadra giallorossa non vince da oltre due mesi, dal 6 gennaio in casa del Cagliari, e da una posizione tranquilla di classifica si ritrova ora sprofondata nelle zone calde; in quelle posizioni dove si lotta per non retrocedere. L’ultimo tonfo è arrivato nel sabato pomeriggio del Vigorito, dove sotto i colpi di Dusan Vlahovic gli uomini di Filippo Inzaghi sono caduti per 4-1. L’ennesimo risultato negativo di un periodo in cui nulla pare girare nel verso giusto. E a seguito del pesante k.o. casalingo, la società ha preso la decisione di mandare tutto il gruppo in ritiro. «È giusto che allenatore e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ilha preso la decisione di andare in: i giallorossi devonoIlvisto alla fine del 2020 e per un pizzico di 2021 non c’è più. La squadra giallorossa non vince da oltre due mesi, dal 6 gennaio in casa del Cagliari, e da una posizione tranquilla di classifica si ritrova ora sprofondata nelle zone calde; in quelle posizioni dove si lotta per non retrocedere. L’ultimo tonfo è arrivato nel sabato pomeriggio del Vigorito, dove sotto i colpi di Dusan Vlahovic gli uomini di Filippo Inzaghi sono caduti per 4-1. L’ennesimo risultato negativo di un periodo in cui nulla pare girare nel verso giusto. E a seguito del pesante k.o. casalingo, la società ha preso la decisione di mandare tutto il gruppo in. «È giusto che allenatore e ...

