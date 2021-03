Uomini e Donne, Sophie Codegoni e la risposta criptica su Matteo Ranieri che mette in allarme i fan (Di sabato 13 marzo 2021) Abbiamo conosciuto Sophie Codegoni nelle vesti di tronista negli studi di Uomini e Donne dove, dopo un percorso fatto di alti e bassi, ha scelto Matteo Ranieri. I due una volta usciti dal dating show di Canale 5 hanno pubblicato diverse Instagram Stories dove apparivano felici e innamorati, nonostante la distanza; Sophie infatti vive a Milano e Matteo a Genova. Intervistata da Il Giornale è stata l’ex tronista a rivelare come sta procedendo la relazione con Matteo e quale è stato ad oggi il momento che hanno vissuto lontano dalle telecamere: La nostra relazione sta procedendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo, mi riserbo di dirlo più in là. Il momento più bello vissuto insieme è stato ritrovarsi senza ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 marzo 2021) Abbiamo conosciutonelle vesti di tronista negli studi didove, dopo un percorso fatto di alti e bassi, ha scelto. I due una volta usciti dal dating show di Canale 5 hanno pubblicato diverse Instagram Stories dove apparivano felici e innamorati, nonostante la distanza;infatti vive a Milano ea Genova. Intervistata da Il Giornale è stata l’ex tronista a rivelare come sta procedendo la relazione cone quale è stato ad oggi il momento che hanno vissuto lontano dalle telecamere: La nostra relazione sta procedendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo, mi riserbo di dirlo più in là. Il momento più bello vissuto insieme è stato ritrovarsi senza ...

