Superati i numeri della seconda ondata «La curva crescerà fino al 19 marzo» (Di sabato 13 marzo 2021) In Bergamasca altri 467 nuovi positivi, Superati i numeri della seconda ondata. L’età media è scesa a 40 anni. Balzo dell’incidenza: 216 casi ogni 100 mila abitanti. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 marzo 2021) In Bergamasca altri 467 nuovi positivi,. L’età media è scesa a 40 anni. Balzo dell’incidenza: 216 casi ogni 100 mila abitanti.

