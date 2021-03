Orietta Berti, tutto quello che ha combinato a Sanremo: arriva una richiesta (Di sabato 13 marzo 2021) La cantante è stata al centro di diverse disavventure che sono già diventate memorabili L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 13 marzo 2021) La cantante è stata al centro di diverse disavventure che sono già diventate memorabili L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

trash_italiano : Buongiorno Orietta Berti - tpi : Amanda Lear: “A Sanremo dovevo duettare coi Maneskin ma non avevano soldi, è andato il tizio con la barba. Achille… - Corriere : Orietta Berti: «Ho sentito tanti stonare, credono che cantare sia facile» - _TheAfterglow_ : RT @_filoderba: ogni volta che orietta berti parla dell’inseguimento della polizia e la camera allagata: #Verissimo - lauragilli65 : RT @QuelloConLaCana: Quando camminando fino al porto vedi la barchetta e inizi a cantare come Orietta Berti pensando non ti senta nessuno e… -