Milan, Bennacer pronto a tornare: fissata la data del rientro (Di sabato 13 marzo 2021) Bennacer tornerà a disposizione del Milan tra l'impegno di Europa League contro il Manchester United e la gara con la Fiorentina Ismael Bennacer sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista del Milan è sulla via del recupero e dovrebbe tornare tra i convocati tra la gara con il Manchester United a San Siro o al più tardi per la trasferta di Firenze di domenica 21 marzo. Bennacer può offrire quella verticalità che manca agli altri interpreti del centrocampo rossonero. Le sue intuizioni in verticale unite ad un'ottima intensità lo rendono unico nello scacchiere tattico di Pioli. Il numero 4 non vuole più fermarsi e punta ad essere al top della condizione al rientro dalla sosta.

