Gnosia | un Among Us single-player per Nintendo Switch tutto da scoprire

(Di sabato 13 marzo 2021) I giochi di deduzione comeUs sono eccitanti sopratper la dell’elemento umano – trovare i segnali che indicano che qualcuno sta mentendo, o fare del tuo meglio per nascondere la tua vera identità mentre tutti ti scrutano. L’esperienza cambia drasticamente a seconda della persona con cui si sta giocando e di quanto sia immersa nel suo ruolo. Questo è ciò che rendecosì intrigante. L’idea di base è la stessa del videogioco di Epic Games, ma con un’enorme differenza: insi gioca interamente da soli. Insi gioca nei panni di un membro dell’equipaggio di un’astronave che è stata infettata da una razza aliena nota appunto come. Nonostante tutti i partecipanti sembrino umani (tranne il delfino parlante), uno o più sono in realtà un alieno che non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gnosia Among

Multiplayer.it

Con una struttura da visual novel tradizionale, il titolo propone di fatto meccaniche simile al gioco fenomeno del momentoUs . Un'altra particolarità diè che ogni partita dura circa 15 ...... A Wildlife Adventure (primavera 2021)(inizio 2021)Us (disponibile da oggi) In un rapido montaggio, infine, sono stati mostrati nuovamente alcuni titoli indipendenti che hanno ...Gnosia nasce come esclusiva per PS Vita nel 2019, recensione dopo recensione viene acclamato come una delle espressioni massime del genere.