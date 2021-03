Gianni Morandi presto potrebbe essere operato (Di sabato 13 marzo 2021) Gianni Morandi, attualmente ricoverato per le ustioni riportate alle mani a causa di un incidente avvenuto nella sua casa di campagna mentre era intento a dar fuoco ad alcune sterpaglie, adesso potrebbe aver bisogno di un intervento. Come fa sapere il Corriere di Bologna: “I medici del Centro Grandi Ustionati di Cesena starebbero pensando di sottoporre il cantante a un intervento“. Nello specifico, l’equipe tiene costantemente sotto monitoraggio Gianni e le ferite da lui riportate dopo essere scivolato mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie nel giardino. Si tratta di ustioni di secondo e terzo grado, molto profonde e per le quali non è escluso un probabile intervento chirurgico. Dati i numerosi fan che hanno chiesto informazioni su come sta Gianni Morandi ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 marzo 2021), attualmente ricoverato per le ustioni riportate alle mani a causa di un incidente avvenuto nella sua casa di campagna mentre era intento a dar fuoco ad alcune sterpaglie, adessoaver bisogno di un intervento. Come fa sapere il Corriere di Bologna: “I medici del Centro Grandi Ustionati di Cesena starebbero pensando di sottoporre il cantante a un intervento“. Nello specifico, l’equipe tiene costantemente sotto monitoraggioe le ferite da lui riportate doposcivolato mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie nel giardino. Si tratta di ustioni di secondo e terzo grado, molto profonde e per le quali non è escluso un probabile intervento chirurgico. Dati i numerosi fan che hanno chiesto informazioni su come sta...

