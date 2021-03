Che Dio Ci Aiuti 7: la decisione della Rai (Di sabato 13 marzo 2021) Ci sarà una nuova stagione della fiction di Rai Uno Che Dio Ci Aiuti? Ecco la decisione di Viale Mazzini sulle avventure di Suor Angela e del Convento di Assisi. Confermata la settima stagione di Che Dio Ci Aiuti La fiction Rai Che Dio Ci Aiuti, sesta stagione, è stato l’appuntamento televisivo di questi mesi. Un successo grandissimo che ha ottenuto una media di 5 milioni e mezzo di telespettatori, ovvero una media di share del 22%. Merito anche delle new entry nel cast, come Diana Del Bufalo, o le apparizioni speciali, come quella di Stefano De Martino. Dopo l’ultima puntata di qualche giorno fa, sono in tanti a chiedersi se torneranno le avventure del Convento e di Suor Angela. La notizia era già nell’aria da qualche tempo, ma adesso si può confermare, con il via libera di Viale ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Ci sarà una nuova stagionefiction di Rai Uno Che Dio Ci? Ecco ladi Viale Mazzini sulle avventure di Suor Angela e del Convento di Assisi. Confermata la settima stagione di Che Dio CiLa fiction Rai Che Dio Ci, sesta stagione, è stato l’appuntamento televisivo di questi mesi. Un successo grandissimo che ha ottenuto una media di 5 milioni e mezzo di telespettatori, ovvero una media di share del 22%. Merito anche delle new entry nel cast, come Diana Del Bufalo, o le apparizioni speciali, come quella di Stefano De Martino. Dopo l’ultima puntata di qualche giorno fa, sono in tanti a chiedersi se torneranno le avventure del Convento e di Suor Angela. La notizia era già nell’aria da qualche tempo, ma adesso si può confermare, con il via libera di Viale ...

