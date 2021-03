Cesare passò il Rubicone? Quelle scoperte che sembrano confermarlo (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 feb – Alea iacta est. Celeberrima locuzione latina utilizzata ancora oggi in sede di una decisione non ritrattabile. Attribuibile secondo Svetonio, storico e biografo, a Caio Giulio Cesare, che avrebbe pronunciato le suddette parole nell’atto di attraversare il fiume Rubicone. L’allora sacro confine tra l’Impero Romano e la Gallia Cisalpina. E proprio riguardo a questo famosissimo episodio, nei mesi scorsi è uscita nelle cronache romagnole una notizia che non ha avuto il meritato risalto nei media nazionali: una squadra di archeologi avrebbe con molta probabilità localizzato il campo che ospitò il condottiero romano la notte prima di guidare le sue legioni oltre il fiume romagnolo. La scoperta ha grandissima importanza storica. Stiamo infatti parlando di un personaggio tra i più influenti di sempre e di una pagina fondamentale nella storia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 feb – Alea iacta est. Celeberrima locuzione latina utilizzata ancora oggi in sede di una decisione non ritrattabile. Attribuibile secondo Svetonio, storico e biografo, a Caio Giulio, che avrebbe pronunciato le suddette parole nell’atto di attraversare il fiume. L’allora sacro confine tra l’Impero Romano e la Gallia Cisalpina. E proprio riguardo a questo famosissimo episodio, nei mesi scorsi è uscita nelle cronache romagnole una notizia che non ha avuto il meritato risalto nei media nazionali: una squadra di archeologi avrebbe con molta probabilità localizzato il campo che ospitò il condottiero romano la notte prima di guidare le sue legioni oltre il fiume romagnolo. La scoperta ha grandissima importanza storica. Stiamo infatti parlando di un personaggio tra i più influenti di sempre e di una pagina fondamentale nella storia ...

