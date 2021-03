«Vaccinati il 25% degli over 80 in lista» Ats, sms in arrivo per chi non è stato chiamato (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell’incontro settimanale con i sindaci Ats Bergamo ha chiarito alcuni aspetti della campagna vaccinale, scusandosi per i disservizi regionali sulle prenotazioni e gli accessi. I dati sulla situazione dei contagi nella Bergamasca. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell’incontro settimanale con i sindaci Ats Bergamo ha chiarito alcuni aspetti della campagna vaccinale, scusandosi per i disservizi regionali sulle prenotazioni e gli accessi. I dati sulla situazione dei contagi nella Bergamasca.

