Toni Collette debutta come regista con Writers and Lovers (Di venerdì 12 marzo 2021) L'attrice Toni Collette debutterà alla regia con il film Writers and Lovers, progetto che sarà tratto dal romanzo di Lily King. Toni Collette farà il suo debutto come regista portando sul grande schermo Writers and Lovers, il romanzo scritto da Lily King. L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice tramite la sua Vocab Films e come sceneggiatrice. Nick Payne firmerà infatti lo script del lungometraggio in collaborazione con Toni Collette. Writers and Lovers racconta la storia di Casey Peabody, una donna in difficoltà dal punto di vista professionale e aspirante scrittrice che nella Boston degli anni '90 si ritrova ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021) L'attricedebutterà alla regia con il filmand, progetto che sarà tratto dal romanzo di Lily King.farà il suo debuttoportando sul grande schermoand, il romanzo scritto da Lily King. L'attrice sarà inoltre coinvoltaproduttrice tramite la sua Vocab Films esceneggiatrice. Nick Payne firmerà infatti lo script del lungometraggio in collaborazione conandracconta la storia di Casey Peabody, una donna in difficoltà dal punto di vista professionale e aspirante scrittrice che nella Boston degli anni '90 si ritrova ...

Advertising

PremiereLN : Toni Collette fará sua estreia como diretora em 'Writers and Lovers' - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: L’attrice #ToniCollette, candidata all’Oscar per Il sesto senso, debutterà come regista in #WritersAndLovers, dramma sent… - MoviesAsbury : L’attrice #ToniCollette, candidata all’Oscar per Il sesto senso, debutterà come regista in #WritersAndLovers, dramm… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Toni Collette debutterà alla regia con il film Writers And Lovers - meghanlightle : @mattzollerseitz Toni Collette -