Sospeso Android 11 sui OnePlus Nord per il presentarsi di problemi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’aggiornamento ad11 delè stato temporaneamenteper l’insorgenza di alcuni bug. Come riportato dal forum ufficiale del colosso cinese, il rilasciato era partito ad inizio mese, precedeto da un periodo di beta testing partito dai primi giorni dell’anno. Non si è entrati nel merito dei disturbi, sebbene si supponga siano piuttosto invasivi per aver il produttorela distribuzione. La nota parla semplicemente di una decisione presa per assicurare un’esperienza utente fluida, per cui il team di sviluppo starebbe facendo del proprio meglio per rilasciare una build aggiornata il prima possibile. Gli utenti che stanno manifestandopotranno risolverli installando la prossima release. Giorni fa l’OEM aveva iniziato la distribuzione della Open ...