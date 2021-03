Sampdoria | Ranieri | “A Bologna con un tabù da sfatare”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ladomani farà visita al, una trasferta insidiosa e con undavisto che la squadra blucerchiata non passa al Dall'Ara da ben da ben 18 anni. In conferenza stampa il tecnico Claudiosi augura che questo sia l'anno giusto visto che nelle ultime tre gare sono state tre sconfitte per 2-1: "I numeri sono fatti per essere sfatati, almeno per un anno ci deve essere un break. Speriamo sia quello giusto".poi accenna al pareggio di domenica scorsa contro il Cagliari: "Quando prendi gol nel recupero ti dispiace, è inevitabile. Anche perché saremmo in una posizione ancora più tranquilla. La conferma in Serie A è ancora da ottenere, anche se siamo da tante giornate nella parte sinistra della classifica ed è lì che vogliamo restare. Le prestazioni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri

Tutti disponibili ad eccezione di Ernesto Torregrossa Lasta preparando la sfida di domenica contro il Bologna. Tutti disponibili per il tecnico Claudio, ad eccezione di Ernesto ...Lanon trova il successo a Bologna in Serie A dal novembre 2003 (0 - 1 con gol di ... In conferenza stampa, il tecnico blucerchiato Claudioha parlato delle recenti prestazioni della ...La Sampdoria non vince a Bologna dal 2003, ma i numeri sono fatti per essere smentiti. Anche perché la salvezza non è ancora raggiunta. Le parole di Claudio Ranieri alla vigilia della gara del Dall'Ar ...La Sampdoria non vince a Bologna dal 2003, ma i numeri sono fatti per essere smentiti. Anche perché la salvezza non è ancora raggiunta. Le parole di Claudio Ranieri alla vigilia della gara del ...