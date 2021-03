Quirinale: Mattarella riceve Rosa Oliva (2) (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) – Rosa Oliva, classe 1934, vide respingersi la domanda per il concorso per la carriera prefettizia in quanto donna e decise di ricorrere alla Corte costituzionale, che si espresse a suo favore. Una sentenza storica, come ha ricordato lunedì scorso il Presidente della Repubblica in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) –, classe 1934, vide respingersi la domanda per il concorso per la carriera prefettizia in quanto donna e decise di ricorrere alla Corte costituzionale, che si espresse a suo favore. Una sentenza storica, come ha ricordato lunedì scorso il Presidente della Repubblica in occasione della celebrazione aldella Giornata internazionale della donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha conferito 28 Attestati d’onore di “#AlfieredellaRepubblica” a #giovani che nel 2020 si… - crocerossa : ??Il Presidente #Mattarella @Quirinale conferisce il titolo di Alfiere a 28 ragazzi, tra cui 5 Volontari CRI, per l'… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1… - MariaBelluardo : RT @MIsocialTW: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di 'Alfiere della Repubblica' ad alcun… - Gabriel77920082 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha conferito 28 Attestati d’onore di “#AlfieredellaRepubblica” a #giovani che nel 2020 si sono dis… -