MISTER TESSER | “PARTITA DIFFICILE | MA VOGLIAMO PRENDERCI I 3 PUNTI”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ventottesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 la squadra neroverde ospita il Pescara allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Diretta su DAZN1, sito e app.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “È unamolto importante chiaramente, poi vale 3come sempre. Noi dobbiamo però prenderceli questi 3, perché è tanto che ci manca la vittoria. Sarà un matche anche mentalmente non sarà semplice, perché veniamo da un periodo non brillante. Dobbiamo farci trovare però pronti, su questo non c’è dubbio: con carica agonistica e la mentalità giusta di chi vuole ottenere un risultato importante”. “A Monza, nonostante la sconfitta, la prestazione è stata discreta, anzi buona considerato anche il livello ...

Advertising

biondo_84 : RT @PordenoneCalcio: 'PARTITA DIFFICILE, MA VOGLIAMO PRENDERCI I 3 PUNTI' Mister Tesser presenta #PORPES ????? - PordenoneCalcio : 'PARTITA DIFFICILE, MA VOGLIAMO PRENDERCI I 3 PUNTI' Mister Tesser presenta #PORPES ????? - DAZN_IT : L'importanza di mister Tesser nella crescita di Alessandro Vogliacco ?? #GrowingTogether - Pordenone è solo su #DAZN - messveneto : Al Pordenone serve un’impresa: c’è il Monza di Balotelli e Boateng: Neroverdi in crisi di risultati attesi sul camp… - tuttomonza : #MonzaPordenone, le parole in conferenza stampa di mister Tesser -

Ultime Notizie dalla rete : MISTER TESSER

La squadra allenata daha protestato al 14' della seconda frazione di gioco per un presunto tocco di mano di Bellusci in area. Con questa vittoria il Monza conquista la seconda ...La beffa di San Siro brucia ancora in casa bianconera. Assenze nella rosa a disposizione di Gotti e anche in quella didi Andrea Vardanega CreditsTESSER PORDENONE VITTORIA - Il tecnico Attilio Tesser, interviene in conferenza alla viglia della partita contro il Pescara.Ventottesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 la squadra neroverde ospita il Pescara allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Diretta su DAZN1, sito e app. Miste ...