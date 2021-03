M5S entra in Giunta regionale, Zingaretti: ma differenze non si annullano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – Il Movimento 5 Stelle e’ ufficialmente entrato nella Giunta del Lazio con Roberta Lombardi assessora alla Transizione Ecologica e Valentina Corrado al Turismo ed Enti locali. Ma per il presidente e segretario dimissionario del PD, Nicola Zingaretti, “non si annullano le differenze di identita’” col centrosinistra. “La novita’- ha proseguito Zingaretti- e’ che si combatte uniti per il bene comune e credo che l’Italia in questo momento si aspetta questo, impegnarsi per il bene comune delle persone.” “Noi abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, perche’ nel Lazio non era mai accaduto che un presidente fosse eletto per due volte consecutive e non era neanche mai accaduto che due figure che si erano combattute sedessero nella stessa Giunta”. Questo unicum “dice ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – Il Movimento 5 Stelle e’ ufficialmenteto nelladel Lazio con Roberta Lombardi assessora alla Transizione Ecologica e Valentina Corrado al Turismo ed Enti locali. Ma per il presidente e segretario dimissionario del PD, Nicola, “non siledi identita’” col centrosinistra. “La novita’- ha proseguito- e’ che si combatte uniti per il bene comune e credo che l’Italia in questo momento si aspetta questo, impegnarsi per il bene comune delle persone.” “Noi abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, perche’ nel Lazio non era mai accaduto che un presidente fosse eletto per due volte consecutive e non era neanche mai accaduto che due figure che si erano combattute sedessero nella stessa”. Questo unicum “dice ...

fanpage : Con Roberta Lombardi alla Transizione Ecologica, il M5S entra ufficialmente nella giunta di Nicola #Zingaretti - Emanuela_Corda : ?????? #M5S entra in maggioranza con #Zingaretti ??! Ma non sarebbe stato meglio prendere una tessera di un qualunque v… - Silvano05230100 : RT @Emanuela_Corda: ?????? #M5S entra in maggioranza con #Zingaretti ??! Ma non sarebbe stato meglio prendere una tessera di un qualunque vecch… - PoliteKosmo : RT @laltrodiego: Zingaretti presenta la nuova giunta del Lazio con M5s. La #Lombardi entra in giunta di corsa. 'Era un momento differente'… - infoitinterno : Regione Lazio - M5S entra in giunta Zingaretti, domani insediamento Lombardi e Corrado -