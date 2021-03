Letta oggi scioglie la riserva | col sostegno di tutto il Pd

(Di venerdì 12 marzo 2021) Enricoparlerà solo, l'ex premier è tornato a Roma evitando qualunque dichiarazione, mail Pd di fatto lo considera già segretario e persino le minoranze di Base riformista e dei Giovani turchi sembrano essere ormai disposte a votarlo.ieri ha trascorso la giornata a casa, al telefono con i leader del partito ma anche impegnato in videoconferenze che poco hanno a che fare con il Pd: prima un webinar dell'Arel su "La politica economica di Biden e gli scenari post Covid", poi - sempre online - un appuntamento dell'Italian society del King's college di Londra su "The future of Italy in Europe".Ma, appunto, i contatti con i dirigenti Pd ci sono stati in questi giorni - anche con quelli della minoranza - e nessuno dubita ormai sulla decisione che verrà annunciata. Nicola ...

Advertising

welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - VauroSenesi : #Letta: « Ho il Pd nel cuore... » La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #11marzo ??… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Arriva Letta, candidato unico e assemblea senza dibattito. Nodi irrisolti, polvere sotto… - ontoxy : RT @maurobiani: Enrico #Letta #PD Una domanda. Oggi su @repubblica - ottovanz : RT @welikeduel: 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a tante pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta oggi

Lo faccio per amore della politica e per passione per i valori democratici", dice in un video pubblicato su Twitter nella tarda mattinata di, venerdì 12 marzo 2021. Mercoledìaveva fatto ......per candidarmi alla guida di quel partito che ho contribuito a fondare e chevive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici". Dietro, in ...Nel decreto sostegno saranno inseriti anche bonus baby sitter per alcuni lavoratori e, in alternativa, congedi parentali | LeggiOggi ...Dal 3 al 5 aprile tutta Italia è in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta: questa la decisione del governo, presa nel nuovo Decreto covid, approvato in Consiglio dei ministri oggi ...