Lazio-Crotone, dove vederla. Immobile punta su Correa (Di venerdì 12 marzo 2021) Il bomber dalla scarpa d’oro ha chiesto al Tucu più gol. L’argentino favorito su Caicedo Lazio-Crotone, dove vederla Lazio-Crotone, dove vederla Lazio-Crotone, dove vederla – La Lazio ospita allo Stadio Olimpico il Crotone fanalino di coda della classifica di Serie A. I biancocelesti sono obbligati a vincere, se vogliono continuare a sperare nel sogno europeo, mentre i rossoblù allenati da Serse Cosmi, che oggi non sarà in panchina per squalifica ma sarà sostituito in panchina dal suo vice Tardioli, devono provare a riprendersi da un momento di flessione dal quale devono uscire quanto prima. Il pronostico della partita (diretta tv dalle 15 su Sky ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il bomber dalla scarpa d’oro ha chiesto al Tucu più gol. L’argentino favorito su Caicedo– Laospita allo Stadio Olimpico ilfanalino di coda della classifica di Serie A. I biancocelesti sono obbligati a vincere, se vogliono continuare a sperare nel sogno europeo, mentre i rossoblù allenati da Serse Cosmi, che oggi non sarà in panchina per squalifica ma sarà sostituito in panchina dal suo vice Tardioli, devono provare a riprendersi da un momento di flessione dal quale devono uscire quanto prima. Il pronostico della partita (diretta tv dalle 15 su Sky ...

Advertising

RadioRadioWeb : #LazioCrotone è su Radio Radio ?? ?? Segui il match in diretta streaming ? Clicca sul link - repubblica : Diretta Lazio-Crotone 0-0 - silviodifede : La Lazio in pochi giorni affronta il Crotone e il Bayern: davvero il gotha del calcio europeo #LazioCrotone - _treacherous_13 : Come guarderò Lazio-Crotone - ArgSerie : FECHA 27 Hoy Lazio-Crotone(11:00) Atalanta-Spezia(16:45) Sábado 13/3 Sassuolo-Hellas(11:00) Benevento-Fiorentina(1… -