Lady Vidal | messaggio d’amore per il suo Arturo | “Tornerai a dare tutto in campo”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Questa mattinasi è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. Come riporta l'Inter in una nota ufficiale, l'intervento è perfettamente riuscito. Intanto con un post su Instagram, la fidanzata del cileno, Sonia Isaza, ha voluto manund'amore al Guerriero. "Amore mio da qui ti mando molta forza! Sei un uomo molto forte e puoi fare!!! Sai che ti amo conil Cuore !! Mi manchi troppo,income sai fare perché sei un guerriero, il mio guerriero, il mio re, il mio!!! Che Dio ti benedica sempre amore mio".embedcontent src="instagram" ...

