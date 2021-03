La pax democratica di Letta | asse con Draghi e fine della subalternità ai grillini

(Di venerdì 12 marzo 2021) La grande paxè l’obiettivo di Enrico. Sedare le guerre civili in atto da sempre, ma più connesse al potere e dunque più aspre negli ultimi anni. Raffreddare i bollori di capi e capetti, ascoltare chi ha cose sensate da dire senza correre appresso all’ultimo tweet. Cercare di coinvolgere tutti, che poi è l’altra faccia del non coinvolgere nessuno – perché alladecide lui -, insomma abbassare la febbre di un partito pazzotico il cui ultimo segretario ha preso cappello perché si vergognava dell’andazzo: un unicum nella storia dei partiti politici. Domenicasarà il nuovo leader del Partito democratico, eletto a grandissima maggioranza. Ieri è tornato a Roma, nella sua casa di Testaccio che, com’è noto, una vita fa veniva chiamata “il Cremlino” perché nel palazzo vi abitavano molti dirigenti ...

