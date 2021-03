Inter | Burdisso | “Molto legato all’Italia | tornerò a lavorarci Tutto sul mio approdo in nerazzurro”

(Di venerdì 12 marzo 2021) L'Italia è una parte di me, sento che un giorno.Difensore sempre aggressivo e tonico, dotato di un'ottima elevazione e uno spiccato senso della posizione.questo, e tanto altro, è stato Nicolassul campo, uno dei giocatore ad aver vestito durante il corso della sua carriera maglie prestigiose come quelle di, Roma, Genoa e Torino. Giocatore duttile sul rettangolo verde, grande professionista e leader sotto molteplici aspetti fuori, capace di rimanere vicino al mondo del calcio anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Il classe '81, infatti, è diventato in pochissimo tempo direttore sportivo anche grazie ai corsi seguiti in quel di Coverciano. L'esperienza al Boca Juniors subito dopo il ritiro gli hanno consentito di acquisire le basi di un mestiere bello ...

trae Roma 'Ci sono tutte le premesse per aprire un ciclo come quello che ci portò a vincere il Triplete', ha dettosul momento dell'allenata da Conte. 'Io la ...A un mese dal compiere i suoi 40 anni, Nicolásè uno dei dirigenti rampanti dell'Argentina. Dopo l'esperienza al Boca Juniors continua ad ..., Roma, Genoa e Torino. 14 anni in Serie A non ...Intervistato da FanPage, l’ex difensore dell’Inter Nicolas Burdisso parla dei suoi numerosi campionati disputati in Serie A: “Sono tanti, certo. Ma soprattutto mi hanno ricordato poco fa che nessuno h ...Burdisso parla della stagione dell'Inter, complimentandosi con Conte e con i singoli calciatori per i risultati ottenuti finora in Italia.