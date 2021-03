C’è chi è riuscito a guardare Tenet sul Game Boy (Di venerdì 12 marzo 2021) (Foto: Bob Wulff/Twitter)Nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, il regista Christopher Nolan aveva dichiarato che Tenet fosse uno di quei film con immagini e sonoro da godersi necessariamente in una sala cinematografica. Una frase che ha creato parecchio rumore online e che ha ispirato di recente il creativo Youtuber Bob Wulff, che si è spinto verso un’impresa davvero notevole. Come risposta provocatoria all’uscita di Nolan, Bob ha infatti compresso all’inverosimile immagini e suoni della pellicola così da caricare l’intero Tenet su una serie di cartucce per Game Boy Advance. “Ho pensato: dobbiamo mettere il film sul Gba immediatamente“, dichiara lo YouTuber a inizio video. Non è stata un’impresa facile perché le cartucce della console portatile possono reggere fino a un massimo di 30 minuti di filmato e dunque ne sono servite ... Leggi su wired (Di venerdì 12 marzo 2021) (Foto: Bob Wulff/Twitter)Nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, il regista Christopher Nolan aveva dichiarato chefosse uno di quei film con immagini e sonoro da godersi necessariamente in una sala cinematografica. Una frase che ha creato parecchio rumore online e che ha ispirato di recente il creativo Youtuber Bob Wulff, che si è spinto verso un’impresa davvero notevole. Come risposta provocatoria all’uscita di Nolan, Bob ha infatti compresso all’inverosimile immagini e suoni della pellicola così da caricare l’interosu una serie di cartucce perBoy Advance. “Ho pensato: dobbiamo mettere il film sul Gba immediatamente“, dichiara lo YouTuber a inizio video. Non è stata un’impresa facile perché le cartucce della console portatile possono reggere fino a un massimo di 30 minuti di filmato e dunque ne sono servite ...

