Atalanta, Muriel: “Sono più maturo rispetto a prima. In allenamento non sono tra i migliori a calciare in porta” (Di sabato 13 marzo 2021) L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia: "Il secondo gol? Sento la porta, mi basta guardare l'area di rigore per capire più o meno dove sono posizionato. Il primo tempo stasera è stato complicato, lo Spezia ha fatto una bella gara sotto il piano fisico e della pressione, ci costringeva a sbagliare. La loro difesa saliva subito e noi dovevamo scattare per non restare in fuorigioco, sono corse dispendiose per noi attaccanti. In allenamento calcio tanto in porta, dopo ogni seduta resto con i compagni a provare diverse conclusioni e facciamo scommesse, non sono tra i più bravi. Ci sono Malinovskyi e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) L'attaccante dell'Luisha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia: "Il secondo gol? Sento la, mi basta guardare l'area di rigore per capire più o meno doveposizionato. Il primo tempo stasera è stato complicato, lo Spezia ha fatto una bella gara sotto il piano fisico e della pressione, ci costringeva a sbagliare. La loro difesa saliva subito e noi dovevamo scattare per non restare in fuorigioco,corse dispendiose per noi attaccanti. Incalcio tanto in, dopo ogni seduta resto con i compagni a provare diverse conclusioni e facciamo scommesse, nontra i più bravi. CiMalinovskyi e ...

Advertising

Gazzetta_it : L'#Atalanta dorme per un tempo, poi ne rifila tre allo #Spezia col ritrovato #Pasalic #AtalantaSpezia 3-1 - SkySport : ATALANTA-SPEZIA 3-1 Risultato finale ? ? #Pasalic (53') ? #Muriel (55') ? #Pasalic (73') ? #Piccoli (81') ??… - Atalanta_BC : Un mese fenomenale per @Luisfmuriel09! ???? È lui il vostro Player of the Month di febbraio! ???? Luis #Muriel was on… - zazoomblog : Due volte Pasalic e Muriel l’Atalanta batte lo Spezia e riprende a correre - #volte #Pasalic #Muriel #l’Atalanta - atalantagese : RT @Info_SerieA: FT: Atalanta 3-1 Spezia ?? Pasalic53',73' ? Muriel 55' ? Piccoli 82' -