Rugby, Sei Nazioni 2021: Inghilterra-Francia, il match più atteso (Di giovedì 11 marzo 2021) Si disputa questo fine settimana il quarto turno del Guinness Pro 14 e ora ogni match può essere decisivo nella corsa al titolo. Se si inizia a Roma con il match tra Italia e Galles, è nel tardo pomeriggio di sabato che le emozioni promettono di esplodere con la sfida più attesa del weekend. A Twickenham, infatti, va in scena la tradizionale sfida tra l’Inghilterra e la Francia. I padroni di casa arrivano all’appuntamento pieni di dubbi, con due sconfitte subite nei primi tre turni del torneo e il match contro gli azzurri l’unica partita portata a casa dai ragazzi di Eddie Jones. La corsa al titolo è virtualmente andata, gli inglesi sono quarti in classifica e il match di oggi è la chance di dare un segnale positivo e rendere quest’edizione meno fallimentare per i campioni in ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Si disputa questo fine settimana il quarto turno del Guinness Pro 14 e ora ognipuò essere decisivo nella corsa al titolo. Se si inizia a Roma con iltra Italia e Galles, è nel tardo pomeriggio di sabato che le emozioni promettono di esplodere con la sfida più attesa del weekend. A Twickenham, infatti, va in scena la tradizionale sfida tra l’e la. I padroni di casa arrivano all’appuntamento pieni di dubbi, con due sconfitte subite nei primi tre turni del torneo e ilcontro gli azzurri l’unica partita portata a casa dai ragazzi di Eddie Jones. La corsa al titolo è virtualmente andata, gli inglesi sono quarti in classifica e ildi oggi è la chance di dare un segnale positivo e rendere quest’edizione meno fallimentare per i campioni in ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Italia del #rugby @Federugby è più ricca: 'Col contratto Cvc dal #6Nazioni 40 milioni in 5 anni”. Tutto quello che ha det… - Gazzetta_it : #Italia del #rugby @Federugby è più ricca: 'Col contratto Cvc dal #6Nazioni 40 milioni in 5 anni”. Tutto quello che… - ilPostSport : RT @ilpost: Il fondo CVC ha acquistato il 14 per cento del Sei Nazioni di rugby per oltre 350 milioni di euro - ilnida : RT @ilpost: Il fondo CVC ha acquistato il 14 per cento del Sei Nazioni di rugby per oltre 350 milioni di euro - MicheleSpuri : RT @CalcioFinanza: Cvc intanto entra nel Sei Nazioni di rugby: pronti 40 mln per l’Italia -