Perché Fabrizio Corona deve tornare in carcere: persecuzione o giustizia? (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona deve tornare in carcere, ma non si arrende facilmente. Intanto, sul web, c’è chi si chiede se davvero lo meriti. Tutto inizia con un post su Instagram: “adesso vi faccio vedere come si combatte l’ingiustizia…” scrive Fabrizio Corona sul suo profilo ufficiale, “pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”. Accanto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021)in, ma non si arrende facilmente. Intanto, sul web, c’è chi si chiede se davvero lo meriti. Tutto inizia con un post su Instagram: “adesso vi faccio vedere come si combatte l’in…” scrivesul suo profilo ufficiale, “pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”. Accanto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Gio_Ferrante3 : RT @fvnzioniamo: molto spaventata da fabrizio corona che qualcuno lo aiuti perché ha chiaramente bisogno di aiuto - semeraro_g : RT @ValeMameli: 'Eh sì perché certe cose nun se fanno na mia zona senza er mio permesso' (qualcuno traduca in beneventano/campano nel caso)… - alessiobae : RT @hotroppiaccount: le storie di fabrizio corona più che ridere mi han fatto pena,in primis per la madre perché un figlio è sempre un figl… - MovArturoCirMar : RT @MovArtGarbaMi: Fabrizio Corona deve tornare in carcere..lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza. Perchè stupirsi? i delinquenti stann… - DOcastaldo : RT @perchetendenza: 'Fabrizio Corona': Perché il tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha revocato i domiciliari e dovrà fare ritorno in… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Fabrizio Filiera del maiale 100% italiana, Coldiretti approva la misura del Consigilio regionale ... afferma il presidente di Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi. Investire sul Made in Italy diventa ... Coldiretti intende contribuire a tenerle aperte e a rafforzarle, perché costituiscono un patrimonio ...

Pd, ora un congresso per la sinistra del futuro Molti esponenti, su tutti Goffredo Bettini, Roberto Morassut, Fabrizio Barca, hanno ripetutamente ...inutile se a esso non seguirà l'avvio di dibattito fondamentale per il futuro della sinistra perché ...

“Con la DaD i docenti non hanno perso tempo”: lo sfogo di Galiano Orizzonte Scuola ... afferma il presidente di Coldiretti Toscana,Filippi. Investire sul Made in Italy diventa ... Coldiretti intende contribuire a tenerle aperte e a rafforzarle,costituiscono un patrimonio ...Molti esponenti, su tutti Goffredo Bettini, Roberto Morassut,Barca, hanno ripetutamente ...inutile se a esso non seguirà l'avvio di dibattito fondamentale per il futuro della sinistra...