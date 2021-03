“Grey’s Anatomy”, tremano i fan: la stagione in corso potrebbe essere l’ultima (Di giovedì 11 marzo 2021) Si continua o finisce qui, si rinnova o non si rinnova: da tempo si cercano conferme sul destino di Grey’s Anatomy 17, dopo 16 anni di messa in onda. Il medical drama targato ABC e creato da Shonda Rhimes sembra essere sempre più vicino a una chiusura. A confermare questa possibilità la showrunner Krista Vernoff, che ha riferito all’Hollywood Reporter che questo finale di stagione potrebbe fungere anche da finale per l’intera serie. Grey’s Anatomy stagione per stagione guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Si continua o finisce qui, si rinnova o non si rinnova: da tempo si cercano conferme sul destino di17, dopo 16 anni di messa in onda. Il medical drama targato ABC e creato da Shonda Rhimes sembrasempre più vicino a una chiusura. A confermare questa possibilità la showrunner Krista Vernoff, che ha riferito all’Hollywood Reporter che questo finale difungere anche da finale per l’intera serie.perguarda le foto ...

Advertising

Rache1105 : RT @jenjals: Chiudere Grey's Anatomy adesso con una stagione così tanto particolare e arrangiata, lo reputo una grandissima mancanza di ris… - viaggioneilibri : perché ho ricominciato grey's anatomy quando dovrei finire suits e friends? - elisadalbosco : Grey’s Anatomy 17, l’ultima puntata potrebbe essere davvero l’ultima. Per sempre. - 4ur4lb : Tutti a parlare di Grey's Anatomy e di Gossip Girl,, ma mai nessuno che parla di New Girl o di Brooklyn nine nine ?????? - Rache1105 : RT @_lasilviaaa: Se Shonda Rhimes non viene e scrive il finale di serie di Grey’s Anatomy, significa che sta sputando sul piatto che le ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Vestiti di Carnevale, 30 idee di costumi per gli amanti di cinema e serie tv Sky Tg24