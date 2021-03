Fermati per il lockdown con autocertificazione falsa, il giudice li proscioglie e scrive: “Il dpcm non può vietare di uscire di casa” (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono stati Fermati in pieno lockdown, ma ai carabinieri hanno esibito un’autocertificazione falsa. Per questo motivo due persone sono finite a processi. Ma il giudice le ha prosciolte, ritenendo illegittimo il dpcm anti-Covid. È una sentenza che farà discutere e che probabilmente verrà facilmente ribalata quella emessa dal giudice Dario De Luca, gip del tribunale di Reggio Emilia, il 27 gennaio scorso. A darne notizia è cassazione.net, sito d’informazione giuridica. I fatti risalgono al 13 marzo di un anno fa, quando un uomo e una donna furono Fermati in auto ad un posto di blocco a Correggio, nella Bassa Reggiana. Compilarono l’autocertificazione dichiarando lei “di essere andata a sottoporsi ad esami clinici” e lui “di averla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono statiin pieno, ma ai carabinieri hanno esibito un’. Per questo motivo due persone sono finite a processi. Ma ille ha prosciolte, ritenendo illegittimo ilanti-Covid. È una sentenza che farà discutere e che probabilmente verrà facilmente ribalata quella emessa dalDario De Luca, gip del tribunale di Reggio Emilia, il 27 gennaio scorso. A darne notizia è cassazione.net, sito d’informazione giuridica. I fatti risalgono al 13 marzo di un anno fa, quando un uomo e una donna furonoin auto ad un posto di blocco a Correggio, nella Bassa Reggiana. Compilarono l’dichiarando lei “di essere andata a sottoporsi ad esami clinici” e lui “di averla ...

Advertising

zazoomblog : Fermati per il lockdown con autocertificazione falsa il giudice li proscioglie e scrive: “Il dpcm non può vietare d… - 8zanz8 : RT @spighissimo: @frankeyboard68 Sono mesi che adottiamo palliativi per non scontentare questo o quello. A quest'ora se ci fossimo fermati… - TorinoNews24 : Torino - Maghrebini molestano chi va a vaccinarsi in ospedale e chiedono soldi per il parcheggio: fermati dalla Mun… - e_cavagna : RT @MeNeFrego___: Eh beh...usano i bambini proprio per quello e per farli crescere con i loro valori ?? - Caserta24ore : Napoli. Tre minorenni fermati per rapina aggravata -

Ultime Notizie dalla rete : Fermati per Caltanissetta: cede droga all'amico, denunciato I tre fermati sono stati sottoposti a perquisizione personale e, negli slip di un 22enne, gli agenti hanno trovato e sequestrato un involucro contenente marijuana per uso personale. Il giovane, la ...

MotoGP | Test Qatar 2021, day - 4: Bagnaia precede l'Aprilia, Rossi 6° - DIRETTA | FormulaPassion.it ... mentre i primi sette della classifica si sono tutti fermati 16.50 - Martin sale brillantemente in sesta posizione a 843 millesimi dal riferimento di Aleix. Rossi scala in P14 ed è per il momento ...

Fermati per il lockdown con autocertificazione falsa, il giudice li proscioglie e scrive: “Il dpcm non… Il Fatto Quotidiano Buone notizie dall’infermeria per mister Dionisi Azzurri di nuovo al lavoro in vista del Vicenza e buone notizie dall’infermeria per mister Dionisi. Oltre a Bajrami è infatti tornato in gruppo anche Nikolaou, fermato nei giorni scorsi da un ...

Coronavirus, in Italia crescono ancora i nuovi positivi: 25.673. Le vittime sono 373 Per quanto riguarda le province ... 157 in quella di Macerata, 96 in provincia di Fermo, 93 in quella di Ascoli Piceno e 42 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (94), contatti ...

I tresono stati sottoposti a perquisizione personale e, negli slip di un 22enne, gli agenti hanno trovato e sequestrato un involucro contenente marijuanauso personale. Il giovane, la ...... mentre i primi sette della classifica si sono tutti16.50 - Martin sale brillantemente in sesta posizione a 843 millesimi dal riferimento di Aleix. Rossi scala in P14 ed èil momento ...Azzurri di nuovo al lavoro in vista del Vicenza e buone notizie dall’infermeria per mister Dionisi. Oltre a Bajrami è infatti tornato in gruppo anche Nikolaou, fermato nei giorni scorsi da un ...Per quanto riguarda le province ... 157 in quella di Macerata, 96 in provincia di Fermo, 93 in quella di Ascoli Piceno e 42 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (94), contatti ...