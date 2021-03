È arrivata online la collezione Simone Rocha x H&M (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno stile ultra-femminile, l’attenzione riservata ai dettagli e un design che unisce influenze punk ed eccessi dell’epoca vittoriana. Tutto questo è la capsule collection di Simone Rocha per HM. Dopo Versace, Comme des Garçons, Stella McCartney, Margiela (per citarne solo alcuni) quest’anno H&M sceglie proprio Simone Rocha, una delle stiliste più innovative ed apprezzate del panorama fashion mondiale. La stilista di origini irlandesi ha creato insieme ad HM la capsule da oggi in vendita esclusivamente online sul sito del colosso svedese. Figlia d’arte, è stato il padre, il designer John Rocha, a trasmetterle l’amore per la moda, Simone oggi festeggia insieme i 10 anni del suo marchio e la collaborazione con il brand low cost più venerato dalle donne. Una festa in ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno stile ultra-femminile, l’attenzione riservata ai dettagli e un design che unisce influenze punk ed eccessi dell’epoca vittoriana. Tutto questo è la capsule collection diper HM. Dopo Versace, Comme des Garçons, Stella McCartney, Margiela (per citarne solo alcuni) quest’anno H&M sceglie proprio, una delle stiliste più innovative ed apprezzate del panorama fashion mondiale. La stilista di origini irlandesi ha creato insieme ad HM la capsule da oggi in vendita esclusivamentesul sito del colosso svedese. Figlia d’arte, è stato il padre, il designer John, a trasmetterle l’amore per la moda,oggi festeggia insieme i 10 anni del suo marchio e la collaborazione con il brand low cost più venerato dalle donne. Una festa in ...

agorarai : 'La vera differenza che dovremmo analizzare, e non si riesce a farlo, è quella tra le Regioni. Nel Lazio, ho prenot… - CiaobyDany : RT @Open_gol: ?? L'autorizzazione è arrivata Ecco tutti i dettagli sul nuovo vaccino dell'Unione Europea - asrclaudio : @PinelliMeo Ho ordinato solo una volta online perché al negozio non c'era ed in 2/3gg lavorativi è arrivata - Open_gol : ?? L'autorizzazione è arrivata Ecco tutti i dettagli sul nuovo vaccino dell'Unione Europea - Olty86 : Come succede sempre,la canzone arrivata prima a Sanrem0 ormai quasi dimenticata,mentre #MusicaLeggerissima che avre… -