Covid-19, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna in zona rossa (Di giovedì 11 marzo 2021) Il sistema delle fasce di rischio resterà ancora in vigore, proprio perchè il Governo vuole scongiurare nuovi lockdown generalizzati. Tuttavia nelle prossime ore potrebbero arrivare novità sul sistema di classificazione per le singole regioni, con una maggiore possibilità di entrare nella zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) Il sistema delle fasce di rischio resterà ancora in vigore, proprio perchè il Governo vuole scongiurare nuovi lockdown generalizzati. Tuttavia nelle prossime ore potrebbero arrivare novità sul sistema di classificazione per le singole regioni, con una maggiore possibilità di entrare nella. L'articolo .

Advertising

TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - LaStampa : La Campania chiude lungomare, piazze e giardini. Bari stop ai negozi alle 19, il Piemonte sospende i ricoveri no Co… - AnnaOrr15 : RT @P_M_1960: #COVID Ordine dei Medici: Piemonte sia subito zona rossa. Purtroppo anche se qualcuno non l'ha ancora capito il Covid e velo… - ladyrosmarino : RT @lo_spiffero: L'Ordine dei medici di Torino chiede restrizioni immediate #Piemonte #Covid -