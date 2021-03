Bari: sparatoria, un morto Omicidio nel pomeriggio (Di giovedì 11 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Drammatica sparatoria in via Petrelli a Bari, dove un uomo è morto per le conseguenze delle ferite d’arma da fuoco riportate. La vittima, un uomo di nazionalità albanese, è stato raggiunto in strada da diversi colpi di pistola all’addome e al torace. Sul luogo sono piombati gli agenti di polizia. Il decesso è avvenuto in ospedale. L'articolo Bari: sparatoria, un morto <small class="subtitle">Omicidio nel pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Drammaticain via Petrelli a, dove un uomo èper le conseguenze delle ferite d’arma da fuoco riportate. La vittima, un uomo di nazionalità albanese, è stato raggiunto in strada da diversi colpi di pistola all’addome e al torace. Sul luogo sono piombati gli agenti di polizia. Il decesso è avvenuto in ospedale. L'articolo, un nel proviene da Noi Notizie..

