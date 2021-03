Banca Ifis | CdA approva bilancio 2020 e propone dividendo di 0 | 47 euro

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Furstenberg, hato ild’esercizio ed ilconsolidato, che confermano la generazione di un utile netto di 68,8 milioni di, in linea con i risultati preliminari diffusi l’11 febbraio scorso e superiore alla guidance indicata fra 50 e 65 milioni di. Il Gruppo è quindi andato meglio delle le attese, in un anno caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, confermando una redditività resiliente, un miglioramento della qualità del credito e solidi ratio patrimoniali. A conferma delle iniziative strategiche e degli investimenti realizzati, lasta accelerando il percorso intrapreso basato ...

Per quanto concerne, invece, i dividendi deliberati e non distribuiti a valere sul 2019, lacontinuerà a mantenerli in diminuzione del patrimonio netto del Gruppo e a contabilizzarli tra le ...Il Cda diha approvato i progetti di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato 2020 che, confermando i risultati preliminari al 31 dicembre 2020 gia' resi noti l'11 febbraio scorso, registrano ...Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Banca Ifis ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 68,8 milioni di euro, superiore ai target previsti dalla guidance stimata tra i 50 e i 65 milioni di euro. Lo rende n ...Il Cda di Banca Ifis ha approvato i progetti di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato 2020, che registrano un utile netto di Gruppo pari a €68,8 mln ...