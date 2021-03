Amici, Rudy Zerbi contro Raffaele: “Fuori da qui non hai un futuro” (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel daytime di oggi, giovedì 11 marzo, di Amici di Maria De Filippi è andato in onda il duro confronto tra Rudy Zerbi e il cantante Raffaele. Per l’insegnante l’allievo non merita il serale. Ecco perché. A detta di Rudy Zerbi Raffaele è un buon cantante ma non un vero interprete, e questo non è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel daytime di oggi, giovedì 11 marzo, didi Maria De Filippi è andato in onda il duro confronto trae il cantante. Per l’insegnante l’allievo non merita il serale. Ecco perché. A detta diè un buon cantante ma non un vero interprete, e questo non è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

deddysposamigr1 : RT @greysxaholic: Rudy che per una volta non va contro Arisa e la prende come esempio ?????? #Amici20 #Amici2020 #Amici - heeeila_ : Raffaele così tanto positive vibes che fa sembrare questa “umiliazione” di Rudy una chiacchierata tra amici #amici20 - CouchPotato7 : RT @giusv3rola: da amici diventeranno tutti nemici .#Amici2020 #amici #rudy #celentano - giuseiipoesia : RT @greysxaholic: Rudy che per una volta non va contro Arisa e la prende come esempio ?????? #Amici20 #Amici2020 #Amici - anna_annalu : #Amici Rudy ha mangiato la Celentano o la Celentano si è incarnata in Rudy la 3 ipotesi è che sembrano entrambi due castigatori seriali -