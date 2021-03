80 anni fa arrivava John Doe, l’uomo qualunque di Frank Capra (Di giovedì 11 marzo 2021) In pieno conflitto mondiale, nel periodo 1940-1944, le potenze impegnate chiedevano ai cineasti un cinema di evasione, storielle d’amore piccolo borghesi, nelle quali gli operai, se comparivano, dovevano esser felici e puliti. Oppure ci si rifugiava nei classici della letteratura, in modo che si evitasse la lettura politica di fenomeni comparabili al presente. In Italia, per fare un esempio, avevamo il cinema dei telefoni bianchi e gli adattamenti da Antonio Fogazzaro. Naturalmente ogni cinematografia produceva film a soggetto di propaganda, i noti film “di guerra”, in cui tutti vincevano. FA SCUOLA LA COMMEDIA HOLLYWOODIANA Solo chi aveva alle spalle una buona “scuola”, e diversi generi (il noir; il western; il musical; l’animazione;), come Hollywood, poteva affrontare anche la commedia, in un periodo storico attraversato da lutti e depressione, in maniera creativa e senza cadere nel ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 marzo 2021) In pieno conflitto mondiale, nel periodo 1940-1944, le potenze impegnate chiedevano ai cineasti un cinema di evasione, storielle d’amore piccolo borghesi, nelle quali gli operai, se comparivano, dovevano esser felici e puliti. Oppure ci si rifugiava nei classici della letteratura, in modo che si evitasse la lettura politica di fenomeni comparabili al presente. In Italia, per fare un esempio, avevamo il cinema dei telefoni bianchi e gli adattamenti da Antonio Fogazzaro. Naturalmente ogni cinematografia produceva film a soggetto di propaganda, i noti film “di guerra”, in cui tutti vincevano. FA SCUOLA LA COMMEDIA HOLLYWOODIANA Solo chi aveva alle spalle una buona “scuola”, e diversi generi (il noir; il western; il musical; l’animazione;), come Hollywood, poteva affrontare anche la commedia, in un periodo storico attraversato da lutti e depressione, in maniera creativa e senza cadere nel ...

GenCar5 : Nei social in #Brasile commenti su #Lula superano quelli sul #grandefratello. Nemesi: tanti anni fa esploravo il Ma… - Shalalalalalahh : @mirkonicolino @jachetto @Bea_Mary84 Come? Con una media punti di 2.38 a partita non si arrivava tra le prime 4 neg… - fabiolapensa : RT @GiovannaVanore: Giulia Stabile, 18 anni ha spiegato l’AMORE: “Durante il mio primo attacco di panico non mi arrivava l’aria ai polmoni… - MagaMagaoz : RT @GiElleDiElle: @Mysterytrains @trescogli @CPsrl Anni '80: la centrale del latte di #Torino riforniva le scuole con cartoni omaggio per t… - devastantae : RT @GiovannaVanore: Giulia Stabile, 18 anni ha spiegato l’AMORE: “Durante il mio primo attacco di panico non mi arrivava l’aria ai polmoni… -