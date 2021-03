Sara Carbonero e Iker Casillas, fine di un amore. Dalla Spagna: “Non vivono più insieme” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal settimanale spagnolo Lecturas, Iker Casillas e Sara Carbonero sarebbero pronti a separarsi. L'ex portiere del Real Madrid e la giornalista spagnola vivrebbero in case diverse già da tempo e avrebbero preso la decisione di lasciarsi di comune accordo, nonostante i gravi problemi di salute di entrambi. La Carbonero, infatti, era stata ricoverata mesi fa per un'operazione in seguito ad un tumore diagnosticatole alle ovaie ed è anche l'ultima foto che immortala i due, sposati dal 2010, assieme. Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal settimanale spagnolo Lecturas,sarebbero pronti a separarsi. L'ex portiere del Real Madrid e la giornalista spagnola vivrebbero in case diverse già da tempo e avrebbero preso la decisione di lasciarsi di comune accordo, nonostante i gravi problemi di salute di entrambi. La, infatti, era stata ricoverata mesi fa per un'operazione in seguito ad un tumore diagnosticatole alle ovaie ed è anche l'ultima foto che immortala i due, sposati dal 2010, assieme. Golssip.

