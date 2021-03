Prysmian | nel 2020 centrati i target di redditività

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) –chiude ilcon ricavi che sono ammontati a 10.016 milioni registrando una variazione organica del -10,3%; escludendo il segmento Projects la variazione organica è del -8,3%, in miglioramento nel quarto trimestre a -4,8%. L’Ebitda Adjusted si è attestato a 840 milioni di euro, risultato che “conferma la resilienza del Gruppo al contesto di mercato fortemente deteriorato, anche grazie alla adozione di tempestive azioni di contenimento dei costi e al miglioramento del business mix che ha consentito di preservare i margini”, spiega la società nella nota dei conti. L’Ebitda si è attestato a 781 milioni contro i 907 milioni del 2019, mentre il risultato operativo ammonta a 353 milioni rispetto a 569 milioni dell’anno prima.L’Utile Netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo è pari a 178 milioni contro i 292 milioni del ...

ha comunicato i risultati finanziari del 2020, esercizio penalizzato da un contesto ... La società - quotata al FTSEMib e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni - ...