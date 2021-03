Pensione 2021: a molti nati nel 1957 bastano 64 anni + 20 contributi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Se il parametro di riferimento dei lavoratori anche nel 2021 è la soglia dei 67 anni di età per la Pensione di vecchiaia, occorre ricordare che il sistema è dotato di misure che operano in deroga a questo requisito, concedendo la facoltà ad alcuni lavoratori di anticipare l'uscita rispetto alla soglia anagrafica prima citata. Spesso le misure che operano in deroga alla Pensione di vecchiaia, prevedono montanti contributivi in misura rilevante più alti di quelli della Pensione di vecchiaia. Basti pensare alla quota 100 per esempio, dove al posto dei 20 anni di versamenti richiesti per la quiescenza di vecchiaia ordinaria, servono ben 38 anni. Quasi una carriera di durata doppia per uscire a 62 anni anziché 67, come permette di fare la ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) Se il parametro di riferimento dei lavoratori anche nelè la soglia dei 67di età per ladi vecchiaia, occorre ricordare che il sistema è dotato di misure che operano in deroga a questo requisito, concedendo la facoltà ad alcuni lavoratori di anticipare l'uscita rispetto alla soglia anagrafica prima citata. Spesso le misure che operano in deroga alladi vecchiaia, prevedono montantivi in misura rilevante più alti di quelli delladi vecchiaia. Basti pensare alla quota 100 per esempio, dove al posto dei 20di versamenti richiesti per la quiescenza di vecchiaia ordinaria, servono ben 38. Quasi una carriera di durata doppia per uscire a 62anziché 67, come permette di fare la ...

