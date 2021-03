Nuovo Dpcm | è ufficiale | il Governo ha deciso

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La fumata bianca è arrivata: ilDraghi hain questi minuti le nuove misure restrittive da applicare probabilmente dal prossimo weekend. La riunione a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato i capidelegazione della maggioranza, ministri, esperti e lo stesso presidente del Consiglio, è terminata poco fa. Quello che sappiamo con certezza, però, è che domani alle 14:30 è in programma una conferenza stampa in cui verranno illustrate tutte le novità sulle misure anticovid. Si va verso una stretta, questo è chiaro, ma non è ancora chiaro quali saranno le novità e quanto saranno incisive. Il Comitato tecnico scientifico chiede di chiudere il più possibile, bisognerà capire come Draghi è riuscito a conciliare le idee degli esperti e della sua eterogenea maggioranza politica. La stretta potrà essere più o meno decisa a seconda delle misure ...

Nuove restrizioni in linea con l'andamento dei dati che questa ... e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art 26 co. 2 DPCM 2 marzo 2021.