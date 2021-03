Covid, le notizie. Governo: lockdown generalizzato non è sul tavolo. DIRETTA (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Governo dovrà decidere a stretto giro sulle misure proposte dal Cts, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti: zone rosse più rigide, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana. Ed estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi. Nelle ultime 24 ore si registra il picco dei ricoveri in terapia intensiva. Salgono anche le vittime Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildovrà decidere a stretto giro sulle misure proposte dal Cts, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti: zone rosse più rigide, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana. Ed estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi. Nelle ultime 24 ore si registra il picco dei ricoveri in terapia intensiva. Salgono anche le vittime

