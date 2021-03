Campania, focolaio Covid: addio al noto parroco ucciso dal virus (Di mercoledì 10 marzo 2021) Focolao in Campania, muore padre Gennaro Lo Schiavo. Il sacerdote, molto noto per il suo ministero di esorcista, è deceduto in ospedale a causa del Covid. L’uomo era monaco benedettino, esorcista e rettore del Santuario dell’Avvocatella. Lutto nel salernitano A darne notizia è la Comunità monastica della Badia di Cava: “La Vergine Avvocata, il Santo Padre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Focolao in, muore padre Gennaro Lo Schiavo. Il sacerdote, moltoper il suo ministero di esorcista, è deceduto in ospedale a causa del. L’uomo era monaco benedettino, esorcista e rettore del Santuario dell’Avvocatella. Lutto nel salernitano A darne notizia è la Comunità monastica della Badia di Cava: “La Vergine Avvocata, il Santo Padre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

41paralleloit : Nuovo focolaio in #Campania, sindaco pronto a firmare: a breve l’ordinanza?? - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +150 Ieri 1.896 oggi 2.046 +23 ricoverati,-7 in T.I,678 guariti,+1.316 in I… -