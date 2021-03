Xbox completa l’acquisizione ZeniMax (Di martedì 9 marzo 2021) l’acquisizione da parte di Xbox di ZeniMax media, capogruppo di Bethesda Softworks, è finalmente conclusa. Diamo il benvenuto formale ai nuovi Game Studios! Xbox – ZeniMax, Bethesda e tutti i membri della Xbox Family In passato avevamo parlato dell’interesse di Microsoft nell’espandere i Game Studios a disposizione della Xbox Family. L’espansione progettata dal colosso di Redmond è stata condotta per mezzo di varie acquisizioni tra le quali figurava anche la ZeniMax. La proposta formulata da Microsoft è stata formalmente accettata da ZeniMax e nel corso di questi mesi l’acquisizione è stata vagliata dai differenti enti. La verifica ha dato esito positivo e Xbox ha potuto completare ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 9 marzo 2021)da parte didimedia, capogruppo di Bethesda Softworks, è finalmente conclusa. Diamo il benvenuto formale ai nuovi Game Studios!, Bethesda e tutti i membri dellaFamily In passato avevamo parlato dell’interesse di Microsoft nell’espandere i Game Studios a disposizione dellaFamily. L’espansione progettata dal colosso di Redmond è stata condotta per mezzo di varie acquisizioni tra le quali figurava anche la. La proposta formulata da Microsoft è stata formalmente accettata dae nel corso di questi mesiè stata vagliata dai differenti enti. La verifica ha dato esito positivo eha potutore ...

