Sedicenne napoletano si toglie la vita: 'Mamma perdonami, in comunità non volevo starci' (Di martedì 9 marzo 2021) Un 16enne di Boscoreale, che era in custodia presso la struttura di via Ugo La Malfa a Villa di Briano, si è suicidato. Il ragazzo è stato trovato impiccato nel bagno della comunità alloggio, come ... Leggi su napolitoday (Di martedì 9 marzo 2021) Un 16enne di Boscoreale, che era in custodia presso la struttura di via Ugo La Malfa a Villa di Briano, si è suicidato. Il ragazzo è stato trovato impiccato nel bagno dellaalloggio, come ...

