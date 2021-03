Scontro tra Pd e Sardine. E volano gli stracci (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Le Sardine tornano in campo: dalle piazze per dire no alla destra sbarcano ora al Nazareno. E il Pd delle “correnti” diventa il nuovo bersaglio del Movimento anti-sovranista: “un marchio tossico”, è l'affondo contro il Partito democratico. Il confronto era iniziato sabato scorso, dopo quattro ore insieme al presidente Pd, Valentina Cuppi nella sede del partito a Roma. L'obiettivo iniziale dichiarato dalle Sardine era aprire una nuova fase costituente. Coinvolgere la società civile nel campo del centrosinistra. Proseguire il progetto “Piazza Grande”, appoggiare l'idea di un partito federativo. Pioggia di critiche dopo il blitz di sabato al Nazareno Ma quattro giorni dopo il blitz al Nazareno, le ‘buone intenzioni' sono rimaste sullo sfondo. E in primo piano c'è il fuoco di critiche contro il partito orfano del suo segretario Nicola Zingaretti. ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Letornano in campo: dalle piazze per dire no alla destra sbarcano ora al Nazareno. E il Pd delle “correnti” diventa il nuovo bersaglio del Movimento anti-sovranista: “un marchio tossico”, è l'affondo contro il Partito democratico. Il confronto era iniziato sabato scorso, dopo quattro ore insieme al presidente Pd, Valentina Cuppi nella sede del partito a Roma. L'obiettivo iniziale dichiarato dalleera aprire una nuova fase costituente. Coinvolgere la società civile nel campo del centrosinistra. Proseguire il progetto “Piazza Grande”, appoggiare l'idea di un partito federativo. Pioggia di critiche dopo il blitz di sabato al Nazareno Ma quattro giorni dopo il blitz al Nazareno, le ‘buone intenzioni' sono rimaste sullo sfondo. E in primo piano c'è il fuoco di critiche contro il partito orfano del suo segretario Nicola Zingaretti. ...

Scontro tra Pd e Sardine. E volano gli stracci I dem sono "un marchio tossico", è l'affondo del movimento. Il Pd non ci sta e contrattacca: "Offesa distruttiva a tutta la nostra comunità" ...

