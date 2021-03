Loredana Bertè | la denuncia a Björn Borg per bigamia | era ancora sposato con lei

(Di martedì 9 marzo 2021)e lo strano caso di quellaper: a distanza di anni, l’uomo afferma di non averne mai saputo niente. Quello tra Bjornfu uno dei matrimoni più chiacchierati del mondo dello sport. Nel 1989 i due si sposarono in comune: solo l’anno primaL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Raiofficialnews : “Graffiante, trasgressiva, unica”. Il terzo appuntamento con #AGrandeRichiesta è “Non sono una signora”: una serata… - LoredanaBerte : Grazie @Cosmopolitan , grazie @Gioska23 il bellissimo articolo! ?????? @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa… - SalernoSal : “Al primo schiaffo bisogna denunciare”. Loredana Bertè - con le scarpe rosse contro la violenza alle donne - porta… - troppoumano1 : RT @spadinodancing: loredana bertè - figlia di... - bearardi : RT @SkyTG24: Loredana Bertè ieri e oggi: la carriera della cantante di 'Figlia di' in 15 foto -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè

Sky Tg24

... album che hanno scalato le classifiche di vendita, e una carriera iconica che l'ha resa la Regina del Rock della Penisola: scorri la gallery e scopri com'era e com'è diventataI 70 anni della prima donna rock italiana vengono festeggiati a dovere questa sera 9 marzo 2021 su Rai1 alle 21:25 . Non sono una signora è naturalmente il titolo del tributo ache ha festeggiato l'età importante lo scorso 20 settembre 2020. Ma l'anagrafe e il palcoscenico sono mondi estremamente distanti per lei, come abbiamo avuto modo di vedere durante la ...