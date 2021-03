De Togni Aip | ‘quanto avvenuto a Lara Lugli vergognoso | ma siamo nel Medioevo?’

(Di martedì 9 marzo 2021) “Abbiamo portato questa problematica direttamente in Assemblea Nazionale Fipav domenica. Uno dei temi che ci sta più a cuore e che vorremmo affrontare da subito con il nuovo presidente è proprio quello della maternità. E’ una tematica che non si può più rinviare. Già con il caso della statunitense Carli Llyod che, una volta rimasta incinta il suo contratto è stato stracciato,arrivati addirittura a chiedere i danni alla pallavolista, è, ma dovenel Medioevo? Il problema è che nessuno sembra prendere una decisione chiara”. Sono le parole di Giorgio De, presidente dell’Aip, l’Associazione italiana Pallavolisti, l’Associazione dei giocatori e delle giocatrici di pallavolo all’Adnkronos sul caso di, la ...

Adnkronos

In collegamento Skype, Giorgio de, presidente diAssociazione Italiana Pallavolisti. Appuntamento alle 21.15 su Trg canale 11 Perugia 26/01/2021 15:32 Redazione... Giorgio De, in cui si prende atto della significativa rappresentatività di atleti tesserati ... « La collaborazione con l'" spiega il presidente della Lega Pallavolo, Massimo Righi " è un ...