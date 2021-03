Covid Sicilia: curva ferma e nuovi hub per i vaccini (Di martedì 9 marzo 2021) Continua a mantenersi stabile la curva dei contagi Covid in Sicilia, mentre la Regione sta potenziando ulteriormente le strutture necessarie per la campagna vaccinale come ad esempio gli hub provinciali. Oggi sono 595 i nuovi positivi su 22.842 tamponi processati, con una incidenza ferma al 2,6%, lo stesso tasso di ieri. La regione, in base Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 9 marzo 2021) Continua a mantenersi stabile ladei contagiin, mentre la Regione sta potenziando ulteriormente le strutture necessarie per la campagna vaccinale come ad esempio gli hub provinciali. Oggi sono 595 ipositivi su 22.842 tamponi processati, con una incidenzaal 2,6%, lo stesso tasso di ieri. La regione, in base

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - corriereag : Covid in Sicilia, bollettino 9 marzo: 595 nuovi casi e 18 morti - Corriere Agrigentino Condividi CorriereAgrigenti… - AnsaSicilia : Covid: sindaco Palermo, studenti liceo preferiscono Dad. No lezioni a singhiozzo, ritorno in classe quando sarà pos… - svirgola2 : RT @JigginoRuss: Sette persone sono riuscite a fuggire dall'hotspot di Pozzallo in Sicilia. 'La fuga di questa notte, fa seguito ad un’altr… - peppesava : RT @Ragusanews: La mappa dei contagi Covid in Sicilia il 9 marzo -