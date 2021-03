Corso di tecniche base di lavorazioni meccaniche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Perchè partecipare? Nell’ambito del settore metalmeccanico, fra le attività economiche più rilevanti in regione, le lavorazioni con macchine utensili, con specializzazioni anche di nicchia, sia nelle lavorazioniindustriali che artigianali, sono ben rappresentate nel territorio regionale, con buone opportunità di inserimento occupazionale per la mano d’opera specializzata. La tornitura in particolare è una lavorazione molto diffusa. La frequenza del Corso, di carattere propedeutico, consentirà di acquisire le competenze base riguardanti le lavorazioni meccaniche, con particolare riferimento alla tornitura. Gli interessati potranno successivamente approfondire le competenze di settore accedendo al Corso “tecniche di automazione industriale” presente ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Perchè partecipare? Nell’ambito del settore metalmeccanico, fra le attività economiche più rilevanti in regione, lecon macchine utensili, con specializzazioni anche di nicchia, sia nelleindustriali che artigianali, sono ben rappresentate nel territorio regionale, con buone opportunità di inserimento occupazionale per la mano d’opera specializzata. La tornitura in particolare è una lavorazione molto diffusa. La frequenza del, di carattere propedeutico, consentirà di acquisire le competenzeriguardanti le, con particolare riferimento alla tornitura. Gli interessati potranno successivamente approfondire le competenze di settore accedendo aldi automazione industriale” presente ...

